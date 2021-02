Matka Kurka: Po raz 276 mamy dość!

W czasach „przedpandemicznych” mówiło się, że PiS może bezkarnie popełnić dowolną głupotę, bo i tak za chwilę z pomocą pośpieszy najgłupsza na świecie opozycja. Właściwie ta zasada działa do dziś, ale już nie na wszystkich, w każdym razie nie na mnie. Nie zapominając o głupocie i zbrodni, której dopuszcza się PiS od blisko roku, mogę jednak z czystym sumieniem pośmiać się z najnowszej konwencji… no właśnie nawet nie bardzo wiem czyjej. Jako pierwszego usłyszałem prezydenta Trzaskowskiego i on dużo opowiadał o ekologii, do czego natychmiast Internet domalował pejzaż z rurą „Czajki” skierowaną do Wisły. O ile mnie pamięć nie zawodzi, to Trzaskowski miał budować drugą „Solidarność” obok, czy naprzeciw PO, ale skończyło się na 47 wersjach „ruchu społecznego”.

Po Trzaskowskim wyszedł Borys Budka, rzekomo obecny i autentyczny lider… znów nie wiadomo czego? Jak się właściwie to teraz nazywa? POKO „Dom Ojczysty”, POKO „Spółdzielnia Tęcza”? Tylko trochę w tym żartów, reszta jest dla największej opozycyjnej partii śmiertelnie poważna. Tak jak PiS bawi się w idiotyczne zamykanie lasów i otwieranie basenów, tak PO co dwa miesiące przemalowuje szyldy, „programy” i przede wszystkim buduje koalicję sama ze sobą, bo reszta się z tych propozycji śmieje. Lewica, PSL i Hołownia niemal w tym samym memencie i jeszcze w trakcie kongresu, wyśmiali ofertę polityczną ze strony partii, która walczy o życie. Koalicja 276 w założeniu ma nie tylko obalić rządy PiS, ale i sparaliżować weta prezydenta. Plan tak ambitny, jak nie robienie polityki i budowanie mostów. Oczywiście to jest jedna wielka mrzonka, coś na poziomie większości konstytucyjnej, na co liczył PiS w ostatnich wyborach, ale nie o 276 posłów tutaj chodzi. PO prowadzi tę samą, do znudzenia powtarzającą się, grę na lidera opozycji.

Jeden jedyny raz to się jakoś udało przy wyborach europejskich, ale najbardziej udało się SLD, ponieważ dzięki PO zostali przywróceni do życia. Po tym zabiegu „Nowoczesna” przestała istnieć, a PSL musiał się ratować Kukizem’15, żeby się wczołgać do sejmu. Jako całość Koalicja Europejska zebrała spektakularne baty od samotnego PiS i znów nastąpiła „burza mózgów”. I tak w koło Macieju w ramach tych samych zgranych twarzy i frazesów, a gdy człowiek słyszy gomułkowski głos korespondujący z gomułkowskim wyglądem Borysa Budki, to ma ochotę za Trzaskowskim powtórzyć: „Słuchajcie, mamy dość!”. Tak też zrobili nie tylko wyborcy PiS, ale wyborcy wszystkich „zaproszonych” do koalicji i co najbardziej zabawne, przyłączyła się też cześć wyborców PO, ta bardziej rozgarnięta, przynajmniej na poziomie instynktu politycznego, niekoniecznie analizy. Jednym zdaniem można napisać, że szkoda pisać o tym, co się stało w sobotę, mieszanka starych truizmów z nowym hasełkiem, o czym za tydzień nikt nie będzie pamiętał. Tylko trener Łazarek, który powoływał do reprezentacji chyba ponad setkę zawodników, może konkurować z produkcją koalicji i szyldów w wykonaniu PO.

Dobrze, ale czy to oznacza, że PiS znów może spać spokojnie? Wystarczy popatrzeć na to, co się stało z Owsiakiem w tym roku, najniższa oglądalność, najniższa liczba sztabów i wolontariuszy i chybiona marketingowo prowokacja ze „strajkiem kobiet”. Takie są skutki dominacji jednego tematu, czyli „pandemii”, a ten temat jest na trwałe przypisany do PiS. Partii rządzącej nie pomogą żadne wpadki i nawet katastrofy ze strony partii opozycyjnych, ponieważ Polacy żyją zupełnie innymi sprawami. Dziś większe znaczenia ma to, czy PiS otworzy siłownie, niż to, czy Hołownia dogada się z Trzaskowskim albo Budką. Wszystko się zmieniło, jak to mówią „nowy ład” i w tym ładzie za cały nieład odpowiada PiS, które ma wszelkie narzędzie do gnębienia Polaków i budowania sobie politycznego alibi. Owszem z kongresu PO można się pośmiać i nie będzie to udawany, ale szczery i spontaniczny śmiech, ale tylko na chwilę, potem Polacy znów zobaczą codzienną paranoję i precyzyjnie połączą z „obozem patriotycznym” nie „Koalicją 276”.

