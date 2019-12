Matka Kurka: Oto jedna z mądrzejszych decyzji PiS

"Całe bagno w „wymiarze sprawiedliwości”, a teraz zalążki anarchii, wzięły się tylko i wyłącznie z politycznych nominacji. Sama polityka i sądownictwo od zawsze stanowiły jedność, przenikały się wzajemnie, wykańczały, kontrolowały, robiły biznesy. Nigdzie na świecie nikomu nie uda się znaleźć tak zwanego niezależnego sądu, nawet jeśli znajdą się pojedynczy sędziowie, co w przyrodzie występuje, sam znam kilku, to nic nie są w stanie samotnie zrobić. Jeden sprawiedliwy może wydać mądry wyrok, kierując się literą prawa i doświadczeniem życiowym, ale wystarczy wnieść apelację i z mądrego wyroku nie zostaną wióry"-wskazuje publicysta.

"Wszystko rozbija się o coś, co niektórzy brzydko nazywają chowem wsobnym. Dokładnych statystyk podać się nie da, jednak bardzo ostrożne wskazanie, że 60% sędziów jest drugim i trzecim pokoleniem, mniej lub bardziej związanym z peerelowskim aparatem władzy, nie będzie żadną przesadą. Najgorsze z możliwych nominacje i konotacje polityczne, z czym nie sposób zrobić porządku na zasadzie „wszyscy won”. Niestety potrzeba pokoleń, żeby to rozdanie peerelowskie zniwelować i zamienić na… nowe rozdanie polityczne"-tłumaczy "Matka Kurka".

"Godzinami opinia publiczna dywaguje kto jest czyj i za kim stoi, mnie natomiast wystarczy prosta weryfikacja. Czy sędzia nominowany przez określoną siłę polityczną wyrządził krzywdę „prostemu człowiekowi”, ukradł miliardy, ma powiązanie z najbardziej wpływowymi mafiami, grupami, celebrytami, kastami, czy też jest przez wymienionych zwalczany. Gwarantuję, że nie ma bardziej dokładnej weryfikacji od powyżej opisanej, nie ma i nigdy nie będzie. Gdy się przyłoży tę matrycę do Krystyny Pawłowicz, wychodzi nam zgodność z oryginałem na poziomie 100 na 100. Nieco gorzej wygląda to w przypadku Stanisława Piotrowicza i nie tyle o przeszłość w PRL-u chodzi, bo z jednej nawróconej owieczki, szczutej nieludzko przez wilki, więcej radości niż z całego stada pozerów, ale chodzi o osobisty stosunek Piotrowicza do własnej przeszłości. Proszę wybaczyć, jednak określenie typu „mam piękny życiorys”, „potrzebni byli tacy, jak ja, aby mogła działać opozycja”, zwyczajnie rażą. Niemniej Piotrowicz ma tę podstawową zaletę, że jest znienawidzony przez „najgorszy sort”, co daje mu 80/100"-wskazuje "Matka Kurka".