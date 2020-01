Matka Kurka: Kolorowe rozliczenia Owsiaka

Dziś krótko i na temat o jednym z topowych oszustw Owsiaka, czyli o kolorowych kółeczkach, które nie mają żadnej wartości rozliczenia zbiórki zgodnie z obowiązującym prawem i co więcej nie mają nic wspólnego z prawdą. Podstawowa zasada funkcjonowania WOŚP to zebranie jak największej kasy i jak najpóźniejsze rozliczenie, po odcięciu odsetek i kosztów w „usługach obcych". Prosta matematyka pokazuje, że „kółeczka” Owsiaka to jedno wielkie oszustwo kamuflujące wyżej opisany proceder - pisze Matka Kurka (Piotr Wielgucki) na łamach bloga Kontrowersje.net.

Demaskuję tę zakłamaną propagandę krok po kroku, najpierw kółeczko Owsiaka, potem fakty z dokumentacji, jaką WOŚP musi złożyć w odpowiednich urzędach

Rozliczenie w dokumentach, w dwóch ratach na kwotę 62 971 568,66 zł i nadal zbiórka nie jest rozliczona do końca!

26 Finał (zebrano 126 373 804,34zł)

Rozliczenie w dokumentach 35 631 641,36 zł

27 Finał (zebrano 175 938 717,65zł)

Rozliczenie w dokumentach – ZERO rozliczenia

Jak widać żaden z trzech ostatnich finałów nie został rozliczony do końca, a ostatniego na kwotę 175 000 000 zł, Owsiak zgodnie z przepisami nie rozliczył w ogóle. Wcześniej Owsiak miał specjalne pozwolenie na rozliczanie zbiórki w ciągu 1,5 roku, nowe przepisy pozwalają mu rozliczać zbiórki do końca świata i jedne dzień dłużej. Wystarczy złożyć tak zwane częściowe rozliczenie i dokładnie tak WOŚP się „rozlicza”. Owsiak pokazuje ludziom kolorowanki bez wartości, bo w papierach nic się z jego „grafikami” nie zgadza, a na dodatek mamy prawdziwy cud rachunkowy. Rzekomo wydano prawie wszystkie pieniądze z trzech ostatnich finałów, ale na koncie WOŚP jest w tej chwili około 200 milionów, podaję szacunki, ponieważ prawdy od WOŚP się nigdy nie dowiesz, pomimo nakazów i wyroków sądowych. Pozostaje analiza dostępnych dokumentów i tutaj pewne jest, że na koniec 2018 roku WOŚP miała na koncie 126 milionów, przynajmniej taką kwotę podała w sprawozdaniu finansowym.

Na tej stronie WOŚP można sprawdzić wszystkie konkursy ofert i stad wiemy, że w 2019 roku odbyły się tylko dwa: 52 konkurs ofert na kwotę 106 milionów zł, 53 konkurs ofert na kwotę 44 milionów zł. Zatem w roku 2019 WOŚP wydała na sprzęt 150 milionów i podkreślam, że to są dane z dokumentów opublikowanych przez WOŚP. Przypomnę w tym miejscu, że pod koniec roku 2018 WOŚP miała na koncie 126 milionów, co oznacza, że musiała dołożyć 24 milionów z nowej puli. W 2019 roku WOŚP zebrała 175 milionów, to mamy prosty rachunek, który pozostawia na koncie WOŚP 151 milionów złotych. Nie liczę kwot spoza finału, np. 1%, z PIT, co daje około 7 milionów dodatkowo oraz 10 milionów z obecnego finału, które już są na koncie WOŚP.

No i teraz spójrzcie jeszcze raz na te kolorowe kłamstwa Owsiaka. Jak można rozliczyć wszystkie finały, z pieniędzy zebranych na finałach i jeszcze mieć na koncie 150 milionów z tych finałów? To nawet nie jest matematyka z podstawówki, to na jabłuszkach można policzyć, o ile nie jest się zaczadzonym „serduszkiem”!

Matka Kurka