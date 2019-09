Matka Kurka: Jak totalna opozycja pompuje wynik PiS

"Niecałe trzy tygodnie zostało do wyborów i nadal bez zmian, nuda, nuda i jeszcze raz nuda, a jak się człowiek nudzi to mu głupie pomysły przychodzą do głowy. I dokładnie o takie zachowanie można mnie podejrzewać, po przeczytaniu tytułu dzisiejszego felietonu, ale to byłby insynuacje, nie podejrzenia. Proszę dać mi szansę i przeczytać parę akapitów, które po pierwsze udowodnią, że jest jak jest, po drugie nie są znów takim wielkim odkryciem, tylko dość powszechnie znaną, choć często zapominaną prawdą" - pisze Piotr Wielgucki (Matka Kurka) na łamach bloga Kontrowersje.net.

"Wszyscy możemy się oszukiwać, ale i polityka i życie działa tak, że potrzebne są kontrasty, które wywołują emocje. Musi być gorzki, żeby był słodki, musi być zły, żeby był dobry, musi być smutny, żeby był wesoły. Najgorszy stan emocjonalny to nuda i w takim stanie opadają wszelkie ambicje, o determinacji nie wspominając. Wielu marzy się taki porządek medialny i polityczny, w którym nie ma POKO, TVN i GW. Przyznaję pokusa jest olbrzymia, jednak konsekwencje mogłaby się okazać opłakane. Człowieka napędzają namiętności i adrenalina, kiedy krew się gotuje, to jest gotowość do walki, no i teraz wyobraźmy sobie polityczny świat wyborcy PiS bez POKO, TVN, GW, a szybko się przekonamy, że to nie takie proste, jak się wymarzyło" - wskazuje autor.

"Co robi wyborca PiS w nowych okolicznościach? Zagląda do Internetu i widzi, że nic nie widzi. Nie ma nowych wybryków Brejzy, Jachiry, świeżych złodziejstw i śmiesznych komentarzy Romana Giertycha. Jak nie w Internecie, to może w TVN? Nie, nic z tego, same łosie biegające po chodnikach, pyton znaleziony w klozecie i zero nagonki na Polskę, Polaków, jak również żadnej laurki dla Związku Socjalistycznych Republik Brukselskich. W desperacji ściąga wyborca PiS„Gazetę Wyborczą” z pierwszego gwoździa w sławojce, czyta, czyta, czyta i niczego nie jest w stanie się doczytać. Porady z cyklu jak pomieszać jarmuż z łodygą kalarepy, żeby wyszedł wegetariański kotlet pożarskiego bez jajka. Albo życie seksualne po siedemdziesiątce – wady, zalety, wątpliwości, dobre rady" - czytamy w komentarzu publicysty.