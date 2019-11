Matka Kurka: Czarzasty sam by z siebie idioty i bolszewika nie zrobił. Ma za sobą siłę

Ślązak 30.11.19 21:02

A Czarzasty mo za sobom mie , choć niy wiym co na to inne Hanysy , bo u nas tak jak na innych terynach przedwojynnych niemieckich tyż baby sie gwołciło . Ale gwołciła ino ta dzicz co szła na przodku frontu . No i bez to , że to były do nich Niymki a nie Polki . Potym już niy . Ale tak byłu yno wtedy jak szoł front .



Dziś o tych gwałtach " nagminnych " piała TVP 1 .

A Amerykanie gwałcili i mordowali Wietnamki przez 20 lat i są dla Polaków bohaterami . Sami to obecnie ujawniają w filmach i dokumentacjach .

Ot , to tylko taka polska , przewrotna mentalność . Skądś ją wzięli . Na pewno nie od Hanysów , chyba że od tych już pomieszanych .