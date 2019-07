Matka Kurka: Bodnar reprezentuje mniejszość, która terroryzuje większość

Gość 26.7.19 9:24

"Rzecz wydawała się oczywista, pozbawiona wątków politycznych, czysty kryminał i bandytyzm, wielka tragedia rodziny dziecka." - No na przykład nie dla Frondy, ktora próbowała powiązać tę sprawę z marszami równości.



"I wtedy Bodnar zauważył, że bandziora aresztowano w majtkach, bez butów, tymczasem powinno mu się zaproponować kilka garniturów i par obuwia do wyboru, aby zachować jego konstytucyjne prawa." - idiotyczna projekcja dopowiedziana sobie w typowy prawacki sposób. Nikt nie chciał garniturów, wystarczyło dać gościowi założyć spodnie na tyłek. Ale to by gorzej wyglądało w TVPiS niż leżący na glebie człowiek w samych majtkach.



"W tym samym czasie wyszły na jaw bandyckie wyczyny czternastoletniego syna Bodnara, który biegał z nożem za swoimi rówieśnikami i wymuszał na nich haracze." - w prawackich umysłach dziadek z Wehrmachtu wiecznie żywy. Co tam u Andrzejka Kryże?



Jeden akapit, a tyle nadużyć, że taki tekst mógł powstać tylko w "umyśle" kogoś pokroju Wielguckiego.