Mateusz Morawiecki: Zamiast czczych obietnic, przedstawiamy realne propozycje!

- Czasami partie, które mienią się liberalnymi, neoliberalnymi, uważają, że to jest taka alternatywa - albo niższe podatki, albo polityka społecznie sprawiedliwa. My pokazaliśmy, że to nie jest albo, albo, że to można ze sobą pogodzić - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania w Grójcu na mazowszu