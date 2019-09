Mateusz Morawiecki: To nie rozdawnictwo, to elementarna sprawiedliwość!

- To niech zajrzą do niektórych familoków, niech zajrzą do niektórych rodzin, jak się naprawdę wtedy żyło, jak nie było 500 plus, nie było 13. emerytury, jak nie było wyprawki szkolnej - ciężko było związać koniec z końcem - podkreślił Morawiecki.

- My wiemy doskonale, bo jesteśmy partią polskich rodzin, jak ważne jest kontynuowanie polityki społecznej i to mogę państwu obiecać. Tak długo, jak będzie dobry gospodarz, PiS, tak długo będziemy prowadzić naszą rewolucję godności, dobrą politykę społeczną dla polskich rodzin, dla Rudy Śląskiej, dla całego Śląska i dla Polski - powiedział szef rządu.

- To nie żadne rozdawnictwo, to elementarna sprawiedliwość społeczna - to jest nasza polityka, którą będziemy kontynuować, jeżeli nam zaufacie. Bo my nie tylko liczymy na wasz głos, my także liczymy się z waszym głosem, z głosem Polaków - dodał.