Mateusz Morawiecki: Przed nami szansa, jakiej nie mieliśmy od setek lat!

Pandemia koronawirusa ustępuję i wreszcie nadszedł czas, w którym Prawo i Sprawiedliwość może zaprezentować swój przełomowy program nazwany Polskim Ładem. O 10:00 rozpoczęła się dziś konwencja programowa, na której rządzący zaprezentowali założenia programu mającego podwyższyć standard życia wszystkich Polaków.

Premier Mateusz Morawiecki rozpoczynając swoje wystąpienie odniósł się do sytuacji pandemicznej.

- „Rytm dni w ostatnich 14 miesiącach naznaczony był przez strach i niepewność. Codziennie raporty, ile jest zakażeń. Wiele polskich rodzin doświadczyło bardzo ciężkich chwil. Dzisiaj, choć maj zwiastuje optymizm, nadzieję, to chciałbym zacząć od najczerszych wyrazów współczucia i bólu wobec tych, którzy doświadczyli najcięższej straty - odejścia najbliższych. Pandemia COVID-19 to wielka lekcja pokory dla całego świata. Dla mnie na pewno pandemia jest lekcją pokory, bo żyjemy w świecie, który bardzo mocno jest zalgorytmizowany, zcyfryzowany. (…) Ten świat właśnie przegrał wielką bitwę z mikroskopijnym wirusem”

- mówił szef rządu.

Podkreślił, że aby powrócić do normalności, potrzebny jest plan i zdolność do jego realizacji. Taką propozycją jest właśnie prezentowany dziś Polski Ład.

- „Czas, żeby zaprosić wszystkich do optymistycznego planu dla Polski, Polskiego Ładu. (…) Po raz pierwszy od setek lat mamy szansę, na którą czekały pokolenia Polaków, żeby przeciętna polska rodzina żyła za kilka, kilkanaście lat na poziomie państw bogatych Europy Zachodniej, Europy Południowej. Ten cel jest dzisiaj w zasięgu ręki”

- przekonywał premier.

Służba zdrowia – pierwszy filar Polskiego Ładu

- „Pierwszy filar Polskiego Ładu to służba zdrowia. Tutaj oprzemy się na nowych źródłach finansowania z nowej składki czy składki liniowej, bez możliwości odpisania jej od podatku, która wpłynie do Narodowego Funduszu Zdrowia, wyłącznie po to, żeby poprawiać jakość służby zdrowia”

- wyjaśnił premier.

Zaznaczył, że rząd dołoży wszelkich starań, aby „jak najlepiej zmotywowani wszyscy pracownicy służby zdrowia służyli jak najlepiej nam, wszystkim Polakom”.

Jednym z podstawowych celów rządu w zakresie służby zdrowia będzie skrócenie kolejek do specjalistów.

- „Znosimy limity do specjalistów po to, żeby kolejki skrócić. To będzie jeden z podstawowych naszych celów”

- zapowiedział.

- „Wiążemy duże nadzieje nadzieje z dalszą elektronizacją. Będzie to jednocześnie system mierzenia jakości w służbie zdrowia. Tak ważne, bo najważniejszy jest przecież pacjent”

- dodał.

Sprawiedliwy system podatkowy – drugi filar Polskiego Ładu

- „Filar drugi to bardziej sprawiedliwy system podatkowy, gdzie 18 mln ludzi skorzysta na tym systemie i będzie mogło jeszcze bardziej opierać swoje pragnienia, swoje marzenia o lepszą pracę, o wyższe zarobki”

- zapowiedział szef rządu.

Premier zaznaczył, że wdrożone zostaną rozwiązania, dzięki którym Polska stanie powyżej niektórych bogatych państw Zachodu. To m.in. kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł.

- „To spowoduje, że dla osoby, która dzisiaj zarabia na poziomie wynagrodzenia minimalnego, 1650 zł netto zostanie w portfelu, a taki osób cały czas jest za wiele”

- zaznaczył.

Emerytura bez podatku – trzeci filar Polskiego Ładu

W nowym programie Prawa i Sprawiedliwości nie zabrakło też wspaniałej wiadomości dla emerytur.

- „Filar trzeci to emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku. Lepsze życie dla naszych seniorów”

- zdradził premier.

Program mieszkaniowy – czwarty filar Polskiego Ładu

Czwarty punkt Polskiego Ładu, jak zaznaczył premier, jest odpowiedzią na bolączkę, z którą do tej pory w Polsce rządy sobie nie poradziły. Morawiecki przyznał przy tym, że również pierwszy program zaproponowany przez Zjednoczoną Prawicę nie udał się w takim zakresie, jak planowano.

- „To jest program, który chcieliśmy, żeby poszedł jeszcze szybciej. Ten program, który w pierwszej odsłonie zaproponowaliśmy, nie wyszedł tak, jakbyśmy chcieli. Mówię to z otwartą przyłbicą, ponieważ wierzę, że poważna polityka musi polegać na tym, żeby nie tylko pokazywać sukcesy, ale też potknięcia. Dlatego przebudowaliśmy nasz program mieszkaniowy i on będzie zupełnie inny.”

- wskazał.

- „Własne cztery kąty to nie może być luksus. Zdecydowaliśmy się na rewolucję wolnościową, żeby od czasów Polskiego Ładu można było bez zezwolenia, tylko na zgłoszone zawiadomienie, budować domy do 70 metrów kwadratowych w podstawie. (…) Warunki do tego muszą być w miejscowym programie zagospodarowania przestrzennego, wtedy tylko wystarczy zgłoszenie, bez zbędnej biurokracji”

- powiedział.

To jednak nie wszystko, co rząd przygotował w tym zakresie. Państwo pomoże tym, którzy chcą kupić mieszkanie, ale ich na to nie stać.

- „Państwo zagwarantuje wkład własny do wysokości 40 proc. i do wysokości 100 tys. zł. Ten wkład własny pozwoli na szybkiej decyzji o zakupie mieszkania”

- mówił premier.

770 mld zł z Unii Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył w swoim wystąpieniu, że realizacji tych zobowiązań posłużą ogromne środki wynegocjowane w Unii Europejskiej.

- „Program inwestycyjne nadbudowujemy na sile polskich finansów publicznych. Właśnie po to wynegocjowaliśmy najwyższy możliwy budżet z UE, 770 mld zł. To budżet, który będzie pomocny w rozwijaniu wielu celów cywilizacyjnych”

- stwierdził.

- „Cele, które tutaj nakreślam, są celami, które mają wzmocnić polską rodzinę na różnych etapach jej życia. (…) Polski Ład to przygotowany dokument, dziesiątki ustaw”

- dodawał.

kak/PAP, 300polityka.pl