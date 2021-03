,,Materializuje się czarny scenariusz’’. Rząd zamyka kolejne województwa

Na dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o zaostrzeniu obostrzeń w kolejnych województwach. Od poniedziałku w woj. mazowieckim i lubuskim zamknięte zostaną hotele, instytucje kultury i obiekty sportowe. Ograniczona będzie też działalność galerii handlowych.

- „Mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem pandemii; to trend trwały. To przekłada się na przyspieszone obłożenie łóżek szpitalnych. W tym tygodniu ten przyrost wyniósł ok. 2,5 tysiąca”

- powiedział na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski.

Obecnie zajętych jest 71 proc. respiratorów i 68 proc. łóżek. Wciąż rośnie też liczba zleceń lekarzy POZ na testy na obecność koronawirusa.

- „Sytuacja w skali krajowej jest trudna, ale jest bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o różne regiony. W skali krajowej średnia wynosi 37 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Nadal najtrudniejsza sytuacja jest w woj. warmińsko-mazurskim. Tam ten współczynnik przekroczył 60 zakażeń”

- podkreślił minister.

Szef resortu zdrowia poinformował, że od poniedziałki w woj. mazowieckim i lubuskim będą obowiązywać te sama obostrzenia, które obecnie obowiązują w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim.

- „Jutro pojawi się szczegółowe rozporządzenie szefa MEIN Przemysława Czarnka, które ureguluje model edukacyjny w tych 2 województwach”

- zapowiedział.

Do województw tych zostanie skierowanych około 25 mln maseczek dla obywateli.

kak/niezależna.pl