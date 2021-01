Miejsc, gdzie możemy dziś kupić materac jest bardzo dużo. Standardowe, popularne rozmiary są łatwo dostępne. Materac na wymiar 160x200 cm kupimy w każdym sklepie z materacami. A co z rozmiarami niestandardowymi, takimi jak na przykład 175x205 cm?

W sklepie Kaszmirowysen.pl wyprodukowanie takiego rozmiaru nie stanowi problemu. Materac na wymiar dopasujesz do każdego łóżka, zagospodarujesz nim każdą dostępną przestrzeń. Możesz sobie pozwolić na dowolną aranżację sypialni. Materac na wymiar produkowany jest po złożeniu zamówienia przez klienta. Niezależnie od tego czy zamawiasz materac piankowy czy materac kieszeniowy lub materac lateksowy rozmiar nie stanowi dla nich problemu. Materac powinien mieć nie tylko właściwy rozmiar lecz przede wszystkim doskonałą jakość. Trwałość, staranne wykonanie, wygoda i ciekawy wygląd to bardzo istotne cechy. Sklep Kaszmirowysen.pl oferuje tylko takie materace na wymiar. Wykonane z atestowanych i bezpiecznych surowców, posiadających niezbędne certyfikaty.

Materac na wymiar powinien być dopasowany do wagi użytkownika. Zagwarantuje to komfortową powierzchnię do spania. W jaki sposób wybrać tą właściwą. W celu ułatwienia decyzji producenci wprowadzili czterostopniową skalę twardości materacy. Ich podział przedstawia się następująco:

- materac miękki (polecany osobom, których waga nie przekracza 60 kg)

- materac średnio twardy (dedykowany dla wagi 60-100 kg)

- materac na wymiar twardy (dla osób ważących ponad 100 kg)

- materac bardzo twardy ( dla osób ciężkich, których waga przekracza 120 kg)

Materac na wymiar miękki wykonany jest z podwójnej warstwy pianki termoelastycznej Visco Memory i w sklepie Kaszmirowysen.pl znajdziesz je również w kategorii „materace termoelastyczne”. Pianka termoelastyczna Visco Memory dopasowuje się do ciała pod wpływem ciepła jakie wydziela oraz nacisku. Doskonale podpiera sylwetkę na całej długości, również dzięki elastyczności punktowej. Materac na wymiar miękki polubią osoby szczupłe oraz dzieci. Będą się na nim czuć bardzo komfortowo.

Materac na wymiar średnio twardy ma bardziej rozbudowaną ofertę, ze względu na większą ilość możliwych do wykorzystania surowców. Wśród nich wyróżniamy między innymi materace wysokoelastyczne z pianki HR, materace z profilowaną pianką Visco Memory i materace profilowane. Profilowanie inaczej moletowanie to charakterystyczne nacinanie, dzięki którym pianka zyskuje jeszcze lepszą plastyczność, tworzą się na niej liczne wypustki i wgłębienia, dające efekt mikromasażu. Materac na wymiar twardy posiada dwa rodzaje materacy ze względu na zastosowane materiały. Są to materace kokosowe oraz materace z trawy morskiej. Dobrze podtrzymują kręgosłup, posiadają właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Ostatnią, najtwardszą grupą są materace bardzo twarde czyli wykonane z podwójnej warstwy kokosowej. Niektóre modele bardzo twarde posiadają jeszcze jedną dodatkową warstwę. Są to materace z końskim włosiem.

Materac na wymiar może posiadać jeden z wkładów wewnętrznych: piankowy, kieszeniowy, lateksowy.

Materac piankowy wykonany jest z wysokoelastycznej pianki HR posiadającej gęstość 35 kg/m3 i warstw dodatkowych. Materac lateksowy to również materac piankowy, jednak znacznie trwalszy. Gęstość pianki lateksowej to aż 60 kg/m3. Jest więc trwała, odporna na duże ciężary i wypracowanie. Materace lateksowe to najdroższy typ materacy. Alternatywą są materace kieszeniowe. Wykonane z cylindrycznych sprężyn, umieszczonych w materiałowych kieszonkach mają doskonałą elastyczność punktową. Materac na wymiar kieszeniowy posiada dwie podkategorie. Dzielimy go na materac pocketowy (ilość sprężyn wynosi 262 szt/m2) oraz materac multipocketowy (ilość sprężyn to 510 szt/m2). Poza ilością sprężyn klienci mogą odczuć również lekką różnicę w twardości materaca na wymiar. Wersja multipocketowa jest trochę twardsza i sztywniejsza od materaca pocketowego. Obydwa typy wkładów wewnętrznych zapewnią wygodę osobom, które śpią z partnerem. Nie występuje na nich efekt falowania, materac ugina się tylko w miejscu nacisku.