Materac 120x200 - odkryj zalety i wady materacy w tym rozmiarze

W łóżku spędzamy około 1/3 życia, nie tylko w nim śpimy, to także miejsce leniwych niedzielnych poranków, zabaw z dziećmi czy wieczornych maratonów seriali. Bardzo ważny jest odpowiedni wybór materaca. Jednym z pytań, na które musimy sobie odpowiedzieć jest: jaki rozmiar materaca będzie odpowiedni? Popularne 120x200 cm to jedna z mniejszych opcji. Czy warto go wybrać? Jakie są jego wady i zalety?

Zalety materaca o wymiarach 120x200 cm

Materac 120x200 nie zajmuje zbyt wiele miejsca w pokoju. W małych mieszkaniach i kawalerkach, gdzie każdy centymetr jest na wagę złota, a dobre zagospodarowanie przestrzeni jest nie lada wyzwaniem, taki rozmiar będzie idealny. Dopasowane do niego łóżko można wstawić nawet w wąskiej sypialni, a jeszcze znajdzie się miejsce na niewielki stolik nocny czy też lampkę. Coraz popularniejsze stają się także antresole. W tym przypadku odpowiedni będzie model np. Hilding Melody, który jest materacem lateksowym, posiadającym aż 7 stref twardości. Dzięki technice wykonania sprawdzi się zarówno dla osób z problemami kręgosłupa, seniorów oraz ludzi nieco cięższych. Co ważne szczególnie na antresoli, która może mieć słabą cyrkulację powietrza, Hilding Melody ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze i zapewnia doskonałą wentylację. Posiada otwory w każdej z 7 stref twardości, a jego pokrowiec wyposażony jest w innowacyjną taśmę 3D, dodatkowo ułatwiającą wentylację układu.

Jakie są zalety mniejszego materaca? Pierwszą z nich jest uniwersalność. Materac 120x200 nadaje się zarówno dla dziecka, nastolatka jak i dorosłego. Sprawia to, że jeśli zdecydujemy się na kupno dziecku wytrzymałego materaca, np. Hilding Tango, będzie ono mogło spać na nim nie tylko w swoim pokoju w domu rodziców, ale także po latach w pierwszej własnej kawalerce. Marka Hilding udziela na swoje produkty aż 15 lat gwarancji! Wspomniany wyżej model zbudowany jest ze sprężyn, z których każda opakowana jest w oddzielny woreczek z flizeliny, co sprawia, że sprężyny nie są ze sobą bezpośrednio połączone. Zapewnia to komfort snu niezależnie od ciężaru ciała. Będzie zatem wygodny i dla drobnej budowy dziecka jak i potężnego mężczyzny. Dodatkową zaletą jest technologia dopasowania twardości, dzięki której możemy zapewnić odpowiednie podparcie kręgosłupa. Jest to materac odwracalny, po jednej stronie wyposażony w piankę lateksową, a po drugiej piankę HR. Obie pianki zapewniają optymalne wsparcie kręgosłupa oraz zwiększają komfort użytkowania.

Materac 120x200 to połączenie wygody i ergonomii użytkowania. Dosyć szeroki, aby swobodnie zmieniać pozycję i wygodnie się wyspać, a jednocześnie na tyle wąski, że spokojnie wpasuje się w każde, nawet niewielkie wnętrze.

Dlaczego warto zainwestować w materace wysokiej jakości?

Materace wysokiej jakości są inwestycją na lata. Poza wieloletnią gwarancją, producent Hilding posiada certyfikat Szwajcarskiego Instytutu AEH oraz certyfikat Oeko-Tex® zapewniający o tym, że wszystkie użyte materiały użyte do produkcji materacy są wolne od szkodliwych substancji mających niekorzystny wpływ na zdrowie. Wszystkie modele - a szczególnie te przeznaczone dla najmłodszych - są wielokrotnie testowane i zaprojektowane przez doświadczonych specjalistów w swojej dziedzinie.

Każdy rozmiar materaca ma swoje zalety i wady, dlatego wybór trzeba dokładnie przemyśleć i dopasować do indywidualnych potrzeb. Oprócz rozmiaru trzeba także wybrać typ materaca, który będzie dla nas najlepszy. Firma Hilding oferuje materace, w których zastosowano nowoczesne technologie, a ich długoletnie doświadczenie i doradztwo dają gwarancję udanych zakupów i zdrowego snu. Szeroka oferta sklepu obejmuje materace piankowe, sprężynowe czy hybrydowe, a nawet nowoczesne materace nawierzchniowe.