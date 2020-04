Maszty 5G płoną. Kreml się cieszy

Stefek 22.4.20 13:23

To nie telefonia 5G tylko w USA GMO i nadmiar chemii, a w Europie zachodniej nadmiar chemii w żywności powoduje taką reakcję organizmu na koronawirusa. Porównajcie sobie zgony w USA i Europie Zach. do tych u nas i w innych krajach w których jeszcze nie ma GMO i takiego nadmiaru chemii. W latach 80 pracowałem w Niemczech na polu przy zrywaniu cukinii. O 15 kończyliśmy pracę, cukinia była zerwana , zostawały tylko takie jak mały palec. Po naszym zejściu traktory już czekały z różnymi opryskami. Rano niektóre cukinie były jak ręka do łokcia. W USA "naukowcy" nie wiedzieli co może powodować w organizmie GMO, teraz powinni wiedzieć,podpowiedział im koronawirus. a truskawki w Niemczech( bo znam tylko ten rynek, a podejrzewam,że w innych krajach jest podobnie) są takie ładne czerwieniutkie, duże jak pięść , dorodne.