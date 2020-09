,,Masakra w Watykanie w czwartkową noc''. Kard. Becciu rezygnuje

Kardynał Angelo Becciu złożył wczoraj w Watykanie rezygnację z funkcji prefekta Kongregacji ds. Kanonizacyjnych i innych praw, jakie przysługują kardynałom.

Przez dziennikarzy ta zaskakująca decyzja wiązana jest z aferą finansową w Watykanie. Decyzja miała być nagła w związku z mającą jutro miejsce beatyfikacją Marii Luigii Belotti, której miał on przewodniczyć.

„Masakra w Watykanie w czwartkową noc”

- pisze na Twitterze zaskoczony nagłą decyzją kardynała watykanista Philip Pullella, korespondent Reutersa.

Becciu był jednym z najbliższych współpracowników papieża Franciszka. W latach 2011-2018 pełnił funkcję „substytuta do spraw ogólnych” w Sekretariacie Stanu. Czyniło go to tym samym drugą najważniejszą osobą w tej instytucji. 28 czerwca 2018 roku papież Franciszek powołał go na kardynała, a 2 miesiące później był już prefektem Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.

Był związany z kilkoma skandalami finansowymi, z których najgłośniej było o sprawie zakupu luksusowych apartamentowców przez Watykan przy Sloan Avenue w Londynie w 2014 roku, za co zapłacono, bagatela, 200 milionów dolarów.

Sekretariat Stanu mógł narazić tym Stolicę Apostolską na duże straty poprzez przekazanie zbyt dużych pieniędzy pośrednikom. W sprawie tej trwa śledztwo.

Podejrzewano go także o usiłowanie ukrycia wysokości pożyczek przeznaczonych na tę transakcję.

Jak czytamy:

„Jak donosi Catholic News Agency, Becciu był też zaangażowany w skomplikowaną serię transakcji finansowych związanych z zakupem rzymskiego szpitala Istituto Dermopatico dell’Immacolata, który ogłosił upadłość w 2013 roku”.

Ponadto, kardynała papież Franciszek wyznaczył do osobistego nadzoru nad Zakonem Maltańskim.

dam/KAI,Stacja7.pl