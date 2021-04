Marta Lempart ma nowy pomysł na zarabianie pieniędzy na totalnej walce z Kościołem i chrześcijanami

Stojąca na czele Strajku Kobiet M. Lempart ogłosiła start akcji "Rzuć na tacę". Akcja w założeniu ma zapewnić pieniądze na działalność strajku oraz wesprzeć "lokalne społeczności w ich oporze przed wszechobecną opersją religijną".

- Zasil akcję Same Plusy, rzuć na tacę! Chcemy wspierać lokalne społeczności w ich oporze przed wszechobecną opresją religijną i przemocą symboliczną oraz dodawać odwagi do odejścia z kościoła. Z zebranych pieniędzy pokryjemy koszt wynajmu bilbordów, druku plakatów, wlepek, opracowania nowych projektów, czy organizacji konferencji i dojazdów na nie. Głośmy razem dobrą nowinę, brońmy się przed ekspansją fanatyków! - czytamy w wystosowanej z tej okazji odezwie.

- Poprzez pokazanie zalet alternatywnych ceremonii niereligijnych zachęcamy, by zaprzestać wspierania instytucji kościoła rzymskokatolickiego, którą uważamy za społecznie szkodliwą. Namawiamy do apostazji. Promujemy pro-równościowe, antydyskryminacyjne, antyprzemocowe inicjatywy i organizacje oraz zachęcamy do wspierania ich działalności. Wskazujemy, jakich postulatów szukać w programach wyborczych partii i obietnicach polityków w zakresie działań zmierzających do realnego rozdziału kościoła od państwa - głosi dalsza część "odezwy".

Za rozpowszechnianie informacji na temat strajku mają być rozdawane wlepki.

jkg/wpolityce