Marszałek Witek zaprosiła prezesa NIK Mariana Banasia do Sejmu. Spotkanie jest zaplanowane na jutro

Kiedy się do cholery skończy sobiepaństwo urzędasów na stołkach władzy, którzy na polityczne zlecenie sprżtają kogo im ta władza wyznacza ?

Kiedy do cholery skończy się państwo układów, koterii i interesów, a zacznie państwo prawa ???



Jeżeli na faceta nie ma dowodów, a prokuratura szuka ich na siłę i naciąga rzeczywistość do potrzeb to nie jest prawo.



Kiedy urzędnicy państwowi będą wylatywać z urzędów w trybie natychmiastowym w sytuacji gdy będą pod oskarżeniem, lub po prawomocnych bądź nie wyrokach sądowych.



Kiedy polityka w Polsce przestanie mieć koloryt i zwyczaje republik bananowych ?



I na sam koniec sprawa z prezesem NIK-u będzie kosztować PIS więcej niż usunięcie go ze stanowiska. Przełoży się to na wynik wyborów prezydenckich.



Co to jest za prawo, że jednych się szarpie, którzy podpadają układowi a ci co kradli na żywca, brali łapówy, i są na to dowody, zeznania masy świadków, siedzą na państwowych urzędach, pełnią swoje funkcje, biorą ogromne uposażenia i nikt i nic ich nie tyka.



Niechże pan prezes PIS-u zacznie refleksyjnie podchodzić do swojej formacji, w której są pielęgnowani przeróżni cwaniacy umiejący się sadowić zawsze z władzą aktualną.



Zostawcie Banasia jeżeli nie ma dostatecznych dowodów do postawienia zarzutów.



Ustalcie wreszcie w Sejmie obligatoryjne prawo warunkujące posiadanie immunitetu i urzędu od niekaralności, uchwalcie prawo które będzie wywalało z urzędów każdego, kto dopuścił się przestępstwa kryminalnego, lub skarbowego.



Można zrozumieć dlaczego takiegoż prawa wciąż nie ma, Takim stanem bezwładu zainteresowana jest każda władza z PiS-em włącznie.



A miało być inaczej !!!!