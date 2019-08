Marszałek Sejmu wydał oświadczenie ws. lotów. 'Działałem zgodnie z prawem'

MJ 5.8.19 14:38

Głupota lewactwa nie zna granic oraz wiara we własną propagandę. Tak grzeją ośkę, że ją przegrzeją. Ale co robić, skoro właściwie to jedna z nielicznych afer w pis, która wypłynęła. Przedtem był senator Kogut. Kogut zapomniał już o karierze parlamentarnej, zapomni i Kuchciński. Kaczor-dyktator takich rzeczy nie puszcza płazem, nawet tym których lubi, jak np były rzecznik Hofman. A na wybory pis rzuci jeszcze parę spraw z udziałem ludzi z peo a wyborca sobie pomyśli, no dobra wszyscy kradną, ale u pisiorów i ludziom coś zostaje a za peo to nigdy na nic nie było pieniędzy. I na kogo wyborcy zagłosują? Lewaki myślenie to nie jest wasza mocna strona.