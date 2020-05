Marszałek Sejmu skieruje do TK pytanie o możliwość przesunięcia wyborów prezydenckich

Realista 5.5.20 22:01

Parodii wyborów ciąg dalszy, ale TK (obecnie to już Trybunał Kucharki, bo z Konstytucyjnym ma niewiele wspólnego) oczywiście wszystko przyklepie. Zresztą nikt chyba nie wątpi, że to zagranie uzgodnione sędziami na smyczy Pis. Na pewno też będą zdania odrębne tych bardziej przyzwoitych sędziów. I na pewno nie będzie żadnych niespodzianek.



Ja już pomijam ten drobny szczegół, że niby w jakim trybie Trybunał Kucharki miałby się zająć pytaniem Witek. TK miałby ocenić zgodność z konstytucją czego? Pomysłu na zarządzenie Marszałka Sejmu? Kiedy już się wydaje, że nawet Pis nie da rady wymyśleć czegoś głupszego, okazuje się, że znowu można.



No i oczywiście jeśli Gowin z ekipą się postawi i wybory korespondencyjne nie przejdą, to będzie znaczyło, że Pis 23 maja wyśle Polaków do lokali wyborczych do kolejek w tradycyjnym głosowaniu. Ile dziś wykrytych przypadków zachorowań? 425? No ale Adrian przecież powiedział, że skoro można do sklepu to można i na wybory.



To znaczy tylko jedno. Pis robi pod siebie ze strachu bo ma sondaże, które pokazują, że w wakacje Duda już nie wygra wyborów.