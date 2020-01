Marszałek Sejmu kieruje ważny wniosek do TK!

Michał Jan 22.1.20 14:29

Tak? To wyjaśnij łaskawie, jak to możliwe, że TK decyduje, że rzeczywiście nie można płacić podatku, którym de facto jest abonament RTV, na rzecz spółki prawa handlowego (podatki tylko do US), ale nie zakazuje tego procederu i nie każe zwracać pieniędzy niesłusznie zapłaconych (jak by to było w państwie prawa), tylko pozwala "coś z tym zrobić" w ciągu roku. No bo Skarb Państwa by ucierpiał. Podobnie było z fotoradarami. O OFE już przemilczę.