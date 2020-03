Marszałek Elżbieta Witek: 'Naszą rolą jest ochrona konstytucyjnej stabilności'

Urszula 31.3.20 21:02

I kto to mówi? PiS bezczelnie łamie prawo i Konstytucję kiedy im to wygodne, ma przepisy za nic, ale kiedy potrzebują to powołują się ma nie. To już nie jest hipokryzja, to hipokryzja do n-tej potęgi. Co za bezczelni gnoje.

Nie wolno zmieniać prawa wyborczego na miesiąc przed wyborami, ale PiS to mało obchodzi. Co więcej zarzuca opozycji, że ta protestuje bo ma w tym polityczny zysk. Wciskają ciemnotę już na bezczelnego.