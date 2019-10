Marsz Niepodległości 2019 nie będzie państwowy

W 2018 roku Marsz Niepodległości, zainicjowany kilka lat wcześniej przez środowiska narodowe, został upaństwowiony. Maszerowali w nim urzędnicy i politycy, z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Środowiska narodowe sugerowały wówczas, że może to być próba "przejęcia" Marszu Niepodległości przez PiS.

"Prezydent szedł na czele marszu w zeszłym roku dlatego, że tamten marsz był absolutnie wyjątkowy. To był marsz zorganizowany na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To był marsz, który miał charakter państwowy. W tym roku, z tego co wiem, tak nie będzie" - powiedział Błazej Spychalski na antenie telewizji WP.