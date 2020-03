Marianin: ‘wolę mieć w kościele 5 osób niż 50 trumien’

Jedni oburzają się na to, że kiedy sklepy są pełne ludzi, wiernym zabrania się dostępu do sakramentów w obliczu tak dramatycznych wydarzeń. Inni natomiast uważają te środki za konieczne i zachęcają, aby przyjąć je jako duchowe umartwienie i się im podporządkować. Tę drugą grupę reprezentuje m.in. sekretarz i rzecznik prasowy polskiej prowincji marianów, ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, który naukowo zajmuje się teologią moralności. Odniósł się on do obecnej sytuacji za pośrednictwem Twittera, gdzie napisał: