Marian Banaś ostro o materiale TVN: To zemsta!

"Na mój wniosek CBA prowadzi postępowanie kontrolne. Dopóki te wyjaśnienia nie zostaną przeprowadzone dogłębnie przez CBA, w dniu jutrzejszym wystąpię do pani marszałek o urlop bezpłatny. Zawieszę swoją funkcję do czasu wyjaśnienia tej sprawy. "-poinformował prezes NIK, Marian Banaś w programie "Gość Wiadomości" w TVP Info.

"To jest wielka manipulacja i największa prowokacja, jaka do tej pory miała miejsce przeciwko mnie i rządowi, któremu mogę służyć. Ze względu na to, ze odnieśliśmy sukces, którego to sukcesu totalna opozycja i sprzyjające jej środowiska nie osiągnęły. Jest to swego rodzaju zemsta, jesteśmy na to przygotowani"-podkreślił gość TVP Info.