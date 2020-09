Michał Sz. ps. ''Margot'' opowiada o akcji z flagami profanującej pomniki: ,,Lecimy dalej z tym cyrkiem, chodźmy pod Chrystusa!''

W wywiadzie dla OKO Press Michal Sz. („Margot”) opowiada o kulisach akcji profanującej pomniki symbole polskości oraz wartości religijne. W jego wypowiedzi pojawia się tradycyjnie dużo wulgaryzmów. Trudno uznać to za język polski, no chyba, że z rynsztoka i takie środowiska próbuje reprezentować lewicowy anarchistyczny działacz LGBT.

Zapytany o samopoczucie Michał Sz. odpowiada:

- Po areszcie? Zaje******. Gorzej, jeśli chodzi o powrót do rzeczywistości. Ciężko mi nadrobić wydarzenia ostatnich trzech tygodni, a chciałabym to zrobić, żeby wiedzieć do jakiej Polski wróciłam. I czy faktycznie moje pragnienie, by była trochę bardziej rozpier******, się spełniło

Mówiąc o swoim zatrzymaniu przez policję opowiada, że sam chciał oddać się w ręce policji już przed siedzibą KPH:

- Naprawdę myślałam, że mnie zapakują do wozu i odjedziemy. To było ciekawe doświadczenie. Policjanci, którzy dotąd nie potrzebowali rozkazu, żeby mnie rzucić na ziemię, wykręcać ręce i zawlec do suki, teraz zgłupieli.

Dodaje też:

- A skoro nie chcieli mnie aresztować, skoro mogłam jeszcze sprawdzić własną wolność i ograniczenia policjantów, stwierdziłyśmy, że okej. Lecimy dalej z tym cyrkiem, chodźmy pod Chrystusa!

Warto przypomnieć, że Michał Sz. został prawomocnie skazany i osadzony w areszcie za fizyczną napaść na działacza fundacji pro-life oraz zniszczenie mienia należącego do tej fundacji.

