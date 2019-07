Marek Kuchciński wpłacił 15 tys. na cele charytatywne

Maria Blaszczyk 29.7.19 13:11

To już lepiej by było, gdyby powiedzieli wprost - nam się należało.

Bo to jest po prostu żenujące.

Panu marszałkowi przysługują (czy słusznie, to inna sprawa) bezpłatne bilety na taki zwyky samolot, jakim lata pospólstwo. Płaci za to kancelaria Sejmu, coś koło 600 zł za bilet.

Ale jego rodzinie - już nie. Nie, żeby taki bilet był drogi - ale musieliby zapłacić. Przelot samolotu z tymi wszytskimi szykanami bezpieczeństwa - to koszt nieporównywalnie wyższy.

Ciekawe, czy PT redaktorzy i czytelnicy Frondy za swoje podróże z pracy do domu i odwrotnie płacą sami - czy uważają, że powinni za to płacić podatnicy...



Jakby podatnik chciał - to sam by wpłacił pieniadze na Caritas i klinikę Budzik.

Pan Marszałek - też może. Ale własne. A nie podatnicze.