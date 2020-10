Marek Jurek: Pojęcie ,,wojna kultur'' nie wyolbrzymia tylko bagatelizuje problem. Oglądaj NA ŻYWO!

Konferencja “Zderzenie kulturowe w UE” to inicjatywa, dzięki której będziemy mieli okazję podsumować dotychczasowe zmiany w Polsce na tle innych europejskich państw, a także nakreślić możliwe scenariusze zderzenia kultur w najbliższych dekadach. Czy zmiany te zajdą tak daleko jak w innych krajach Unii Europejskiej? Czy mamy szansę uchronić się przed szkodliwymi konsekwencjami przemian kulturalnych, bazując na doświadczeniach innych?

W trakcie swojego wystąpienia Marek Jurek powiedział m.in.:

- Pojęcie „wojna kultur” nie wyolbrzymia tylko bagatelizuje problem. Pojęcie wojna po pierwsze zakłada jakąś równość stron. Jeżeli toczy się klasyczna wojna, to toczą ją uznane podmioty międzynarodowe, państwa. Nawet jeżeli jedno popełniło zbrodnię wojny agresywnej, to jednak jest to uregulowane prawem i podmioty są porównywalne. Tutaj tak naprawdę nie mamy do czynienia z wojną, tylko z rewolucją. Z rewolucją, która opanowała większość krajów zachodnioeuropejskich i – co więcej – za ich zgodą opanowała instytucje międzynarodowe.

mp/yt/patryk jaki