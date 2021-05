Marek Jakubiak: Polski Ład może zbliżyć nas do Zachodu

Lider Federacji dla Rzeczypospolitej Marek Jakubiak komentował na antenie Polskiego Radia założenia zaprezentowanego przez PiS Polskiego Ładu. Polityk i przedsiębiorca podkreśla, że jest bardzo zaskoczony histeryczną wręcz reakcją części przedsiębiorców. W jego ocenie niesłuszne są twierdzenia, jakoby nowy program partii rządzącej miał uderzać w klasę średnią. Może za to pozwolić Polsce dogonić bogate kraje Zachodu.

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało na konwencji programowej założenia Polskiego Ładu. To ogromny program społeczno-gospodarczy, który ma pozwolić Polsce podnieść się po światowym kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa i zmienić jakość życia Polaków, zakopując przepaść dzielącą nas od bogatych państw Zachodu. Na Polski Ład składa się m.in. zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiej stawki podatkowej, zniesienie umów śmieciowych, emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku, ogromny program mieszkaniowy czy 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko.

Polski Ład komentował na antenie Polskiego Radia Marek Jakubiak, który podkreśla, że jeśli Polska ma dogonić Zachód, to potrzebna jest ingerencja rządu.

- „Dzisiaj jedyne, co może nas przybliżyć do Zachodu, to wzrost produktywności, nowoczesności zakładów, w to trzeba inwestować, tu bez pomocy państwa się nie obędzie”

- mówił polityk.

Po sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się krytyczne głosy, wedle których nowy program uderzy w polską klasę średnią. Problemem mają być zmiany w składce zdrowotnej. Te twierdzenia padające z ust niektórych przedsiębiorców dziwią Marka Jakubiaka.

- „Czy naprawdę dla ludzi, którzy zarabiają po 200 czy 300 tys. rocznie, te 2 tys. zł urastają do rangi gigantycznego problemu? Dziwię się takim reakcjom”

- stwierdził.

- „Polska nie ma kapitału, tak jak nie ma klasy średniej, jesteśmy w pułapce średniego rozwoju i musimy z niej wyskoczyć, a nie wyjść”

- dodał.

Gość Polskiego Radia odniósł się również do spekulacji, wedle których nowym kandydatem Zjednoczonej Prawicy na Rzecznika Praw Obywatelskich ma zostać Lidia Staroń.

- „Pani Lidia Staroń jest oddana ludziom. To fantastyczny, naturalny kandydat na #RPO. Proponujemy jako FDR, by PiS przemyślało taką kandydaturę”

- ocenił Jakubiak.

Jego zdaniem ta kandydatura zostałaby przyjęta przez Sejm i Senat, bo wszyscy głosujący przeciw posłowie i senatorowie, jak mówi, „będą głosowali przeciwko zwykłym ludziom i ich tragediom”.

kak/Polskie Radio, DoRzeczy.pl