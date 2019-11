Marek Ast potwierdza: PiS wycofuje kandydaturę sędziego do TK

KonstytucjęMaczugąZałatwiąEksperciSuteneraBanasia 20.11.19 12:29

Kryształowy Sutener Banaś się nadaje. "Konstytucja" brzmi prawie jak "prostytucja", więc Banasiowi taka drobna różnica nie sprawi trudności. Zresztą, za niego trudzili się już dawniej AK-owcy. Konstytucja to dla Banasia sprawa na godzinę. Gdyby jednak wynikł jakiś problem proceduralny, to zadzwoni do "Maczugi", "Grobowca", "Sadłonia", "Karczucha" albo "Obrzynka". To eksperci od prostych rozwiązań. Małomówni, ale skuteczni.