Marcinkiewicz atakuje PiS: Wybory igrzyskami śmierci

„Te wybory będą swoistymi igrzyskami śmierci. Zamknęli nas w domach. Naszych kandydatów wpuścili tylko do internetu. Wykorzystują cały aparat państwa, epidemię, testy, dane o zachorowalności i śmierci, nasze prawa i obowiązki do jednego, do wyboru Dudy - długopisu Kaczyńskiego na kolejną kadencję. Nie przypadkiem wybory te organizuje Sasin, ten sam, który 10 lat temu organizował wyjazd na rozpoczęcie kampanii wyborczej Lecha Kaczyńskiego do Katynia. To symboliczna klamra. Sasin to wie, więc zrobi wszystko”.