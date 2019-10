Marcin Wikło przewiduje: Pawlak się już ,,nie wywinie''

Kandydatem do Senatu w Płocku był Waldemar Pawlak, były premier i szef Ludowców. Przegrał - nie udało mu się dostać do parlamentu. Wobec tego nie będzie go chronić immunitet - a to może mieć dla niego bardzo poważne konsekwencje, prognozuje dziennikarz "Sieci", Marcin Wikło.