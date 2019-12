Marcin Ludwik Rey: Rosja ,,przyznaje'', że na Majdanie ostrą amunicją strzelano na zlecenie Putina

Nie mam wyrobionego zdania, czy to dobrze czy źle, że w ramach trwającej wymiany więźniów wojennych i niewojennych, Ukraina wydaje Rosji / separatystom m. in. tzw. Berkutowców. Ale wydaje mi się, że przyjmując ich jako swoich, Rosja w dorozumiany sposób przyznaje, że strzelanie z ostrej amunicji na Majdanie miało miejsce na zlecenie Putina, a Janukowycz był kremlowskim namiestnikiem.

Niby to jest jasne, ale kiedy Rosja to potwierdza, warto to odnotować.