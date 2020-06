Marcin Horała: Chyba w PO mają obowiązek skłamania w każdej sprawie. Nitras to taki smerf maruda

Jest to niejedyne kłamstwo jakiego dopuścił się w czasie lotu Sławomir Nitras. Dodatkowo podał informację jakoby „Pół samolotu to ministrowie i prezesi spółek. Pasażerowie traktowani instrumentalnie, jako tło dla ważniaków pytają mnie kiedy zrobimy z tym cyrkiem porządek”. Informacje te zostały zdementowane.

W rozmowie z TVP INFO minister Horała wskazuje na prosty mechanizm jakim kierują się politycy Platformy Obywatelskiej: „Chyba w Platformie mają obowiązek skłamania w każdej sprawie, nawet tej najbardziej drobnej. Nitras to taki smerf Maruda. Zawsze musi się do czegoś przyczepić. Jak już nie ma do czego, to sobie wymyślił. Za nami pierwszy lot po wznowieniu połączeń, a pan poseł mógł komfortowo dotrzeć do Szczecina. Jego ataki to czysty fałsz”.