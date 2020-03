Manifa w Warszawie. Szokujące postulaty i atak na Jana Bodakowskiego! [ZOBACZ I UDOSTĘPNIJ]

Ten sympatyczny i kulturalny wywiad został brutalnie przerwany przez agresywnego uczestnika Manify, który już wcześniej atakował mnie, gdy robiłem zdjęcia. Lewicowy chuligan, przypisujący sobie prawo do decydowania kto może robić zdjęcia Manifir a kto nie, popychał i uderzał mnie, starając się skłonić mnie do instynktownej do obrony. Zamiast ulec naturalnemu instynktowi i odepchnąć agresywnego osobnika wzywałem na pomoc policje.

Doskonale wiedziałem, że agresywny lewicowiec jest w towarzystwie kilku innych zamaskowanych bojówkarzy, którzy dołączyliby się do zwady, gdybym usiłował się bronić. Była to klasyczna prowokacja (w ramach której, prowokuje się kogoś do obrony, wtedy interweniuje lewicowa bojówka i spuszcza łomot sprowokowanemu (bo gdy ludu kupa to i Herkules dupa – jak pisał mistrz Sapkowski w Wiedźminie), a pobity sprowokowany delikwent zostaje zatrzymany za chuligaństwo przez policje. Uleganie prowokacjom kończy się stratą zębów i wyrokiem.