MAMY TO!!! Wizy odchodzą do lamusa. Trump potwierdza

Mirek 23.9.19 21:33

A kacapski troll znowu szczeka . Prawda jest taka że Polska dzisiaj staje się podmiotem w polityce międzynarodowej . Jeżeli przywódca globalnego mocarstwa juz dziewiąty raz spotyka się z prezydentem Polski to znaczy że dla Stanów Zjednoczonych jednak coś znaczymy . A jeżeli chodzi o amerykański sprzęt wojskowy to jest on drogi ale jest najwyższej jakości . Natomiast Rosjanie produkują truchła . Gdy największy okręt podwodny Kursk uległ katastrofie to Rosjanie nie potrafili uratować kilkudziesięciu swoich marynarzy z głębokości 115 metrów !!! . Tom ja się pytam jaką kacapy mają technikę ?!! . Odpowiedź jest tylko jedna . Oni nie mają żadnej techniki . Oni potrafią tylko mordować . Dla nich Rosjanin jest tylko mięsem armatnim ....śmieciem .