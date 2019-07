Mamy szansę na reparacje? Heiko Maas w Warszawie

"Kiedy Polska będzie 1 sierpnia upamiętniać wybuch powstania warszawskiego sprzed 75 lat, obecny będzie tam również (niemiecki) minister spraw zagranicznych Heiko Maas. Już w tę środę chce on przyjechać pod pomnik powstania i wziąć udział w nabożeństwie. W Polsce Maas jest doceniany za to, że poczuwa się do odpowiedzialności za historię. Oczekiwania idą jednak znacznie dalej. W Sejmie kończą się prace nad raportem, który ma być podstawą polskich żądań reparacyjnych"-podkreśla Daniel Broessler na łamach gazety. Jak przypomina niemiecki dziennikarz, po 63 dniach walk, w których zginęło 18 tys. powstańców oraz 150 tys. ludności cywilnej, Niemcy wypędzili ze stolicy Polski ponad pół miliona mieszkańców i rozpoczęli wyburzanie miasta. 85 proc. Warszawy zniknęło z powierzchni ziemi.