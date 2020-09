,,Mamy dla państwa radosną wiadomość’’. ZP podpisała porozumienie!

Negocjacje w Zjednoczonej Prawicy dobiegły końca i zakończyły się sukcesem. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Porozumienia podpisali nową umowę koalicyjną. Przed nami trzy lata rządów Zjednoczonej Prawicy w nowej formule i z nowo sformułowanym rządem, którego skład najpewniej poznamy w ciągu najbliższych dwóch tygodniu.

- „Mamy dla państwa radosną wiadomość. Zostało zawarte porozumienie. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii, bo mamy przed sobą trzy lata do wyborów, Jestem pewien, że będą to lata dobrze wykorzystane dla Polski” – powiedział na dzisiejszym wspólnym wystąpieniu liderów Zjednoczonej Prawicy w siedzibie PiS prezes Jarosław Kaczyński.

- „Różnie może być, ale z całą pewnością, wszystko, co będzie do zrobienia dla umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela będzie uczynione. Nasze porozumienie jest tego gwarancją. Wierzę w to, co powiedziałem. Przed nami Dobra przyszłość” – dodał polityk.

Jarosław Gowin zaznaczył, że od początku siłą koalicji rządzącej był pluralizm przy jednoczesnej wewnętrznej jedności, której potwierdzeniem jest podpisanie dziś porozumienia. Szef Porozumienia zapewnił, że liderzy doszli do konsensusu zarówno w kwestii programu Zjednoczonej Prawicy, jak i struktury rządu. Rząd ten będzie mniejszy, przez co, jak przekonuje Jarosław Gowin, będzie mógł działać sprawniej.

Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę, że czas ostatnich lat wspólnych rządów udowodnił, że Zjednoczona Prawica jest dobra dla Polski. Przekonywał, że podpisane porozumienie jest zapowiedzią dalszej dobrej współpracy dla Ojczyzny.

- „Cieszę się, że doszło do potwierdzenia naszej jedności, stabilności, która dziś jest potrzebna. To porozumienie to również potwierdzenie naszych zobowiązań wyborczych i porozumienie z wyborcami co do realizacji programu. May stabilny rząd, większość parlamentarną. Mamy program i przystępujemy do jego realizacji. Zwyciężyła Polska” – mówił szef rządu Mateusz Morawiecki.

kak/TVP Info, wPolityce.pl