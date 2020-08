'Mam ciarki, gdy o tym mówię'. Spełnione proroctwo o.Kolbe

W Niepokalanowie powstaje pierwsze w Polsce Światowe Centrum Modlitw o Pokój. O wyjątkowości tego miejsca rozmawiamy z o. Andrzejem Sąsiadkiem OFMConv., proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie.

- Chcieliśmy stworzyć kaplicę adoracji w Niepokalanowie. Powstał piękny projekt - Maryja z Jezusem Eucharystycznym w sercu. Okazało się, że siostra z archiwum przesłała zdjęcia i list św. Maksymiliana z 34 roku, kiedy był w Japonii. Pisał wówczas, że wyobraża sobie piękną bazylikę, w środku figurę Niepokalanej a pomiędzy jej rękami Monstrancja w ciągłym wystawieniu Pana Jezusa. Dla mnie to było wielkie proroctwo, które się wypełniło - mówił o. Andrzej Sąsiadek OFMConv

- Maksymilian do Ciebie napisał. Projektant tak się wzruszył, że się rozpłakał - dodawał

- Pierwszy ołtarz powstał w Ziemi Świętej. W Medjugorie powstał drugi ołtarz. Pomyślano, że trzeba się modlić o pokój, bo tego chce Pan. To jest sedno, kiedy Pan zmartwychwstał, to nie były słowa wyrzutu, gdzie byliście, tylko powiedział "Pokój Wam" - podkreślał

- Chodzi nie tylko o brak wojny, ale o pokój, który jest potrzebny w moim sercu i, który przekłada się na rodzinę, Ojczyznę i świat - zaznaczył

- Boję się tego, że nie doceniam świętości miejsca, w którym jestem. Stykam się ze świętością na co dzień - mówił

- Módlcie się nie tylko o to, by to miejsce powstało, ale żebyśmy nie zmarnowali szansy. Żeby to był taki drugi Asyż. To może będzie taki polski Asyż w Niepokalanowie. Zapraszam 1 września, na dzień konsekracji. Chcemy tego dnia modlić się o pokój - podsumował

