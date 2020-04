Małopolska Kurator Barbara Nowak walczy o polską książkę! Apel do szkół, nauczycieli i rodziców

Niejestemrobotem 30.4.20 18:24

Myślałem, że nagroda w konkursie ma sprawić zwycięzcy radość, a nie służyć do tego, żeby ratować wydawnictwo. Może pora zacząć wydawać książki, które ludzi interesują? Które ludzie będą chcieli czytać? Bo niestety, ale patriotyczne, polskich autorów to za mało, jeśli nie są interesujące. Jeśli chcemy promować czytelnictwo wśród uczniów to właśnie to, czy książka jest interesująca i się spodoba powinno być podstawowym kryterium. A jak zerknąłem na stronę tego wydawnictwa, to ja nie kupiłbym sobie żadnej z tych książek. A spora część z nich patrząc po tytułach i opisach to po prostu propaganda, której nie powinno być w szkołach. Do tego nudna. Poza tym, czemu kurator promuje książki o wierze, skoro wiele dzieci nie chodzi na religię i te książki w ogóle będą dla nich nietrafione? Szkoda, że chęć dogodzenia wydawnictwu jest stawiana nad to co będzie dobre dla uczniów.