Małgorzata Rozenek: Czas wrócić do 'czarnych protestów'

Celebrytka nie tylko pomaga "nieokrzesanym" dziewczętom zostać "damami", ale często zabiera głos również w sprawach światopoglądowych. Niedawno prowadziła krucjatę na rzecz in vitro, teraz postanowiła bronić "edukacji seksualnej". Jak widać, kolejne gwiazdy bezrefleksyjnie chłoną doniesienia medialne na temat ustawy "Stop Pedofilii" (tak samo jak wcześniej było z zakazem aborcji).

"Trochę się władza przestraszyła Czarnych Protestów. Trzeba będzie do nich wrócić. To jest szczególnie ostre traktowanie kobiet, nawet, jeśli to tak nie wygląda"- stwierdziła w programie "Onet Rano" Małgorzata Rozenek-Majdan.