Małgorzata Gersdorf: Toga jest jak fartuszek w przedszkolu

joanna 12.1.20 11:32

Małgorzata Gersdorf, prezes Sądu Najwyższego nie pierwszy raz wykazała się "mądrością" na poziomie przedszkolaka. Ale, żarty żartami, skoro prezes SN nie szanuje stroju sędziowskiego, który razem z łańcuchem i godłem państwowymi jest symbolem tego, czym ma być sądownictwo w państwie prawa, to trudno się dziwić innym poczynaniom. A te poczynania to, opłacane przez niemieckie stowarzyszenia, antypolskich prelekcji "niezawisłej" Pani Prezes i odbieranie za to sowitych nagród, to czynny udział w happeningach (wiece ze świecami, marsz tóg itp...). Wszystkie te poczynania Pani Prezes i części środowiska sędziowskiego są mocnym argumentem za pilnym uchwaleniem ustawy sądowej i stosowania jej w praktyce. BO TO, że wielu sędziów kompromituje się nieznajomością prawa, orzekania na zamówienie, przeciągania procedur aż do przedawnienia się zarzutów, czy - jak ostatnio w sprawie: Lis i Żakowski przeciwko Sakiewiczowi - łamania prawnych procedur postępowania przez odrzucenie dowodu z przesłuchania strony pozwanej (powrót do obyczaju ze stalinowskich procesów żołnierzy wyklętych) - DOMAGA SIĘ UCHWALENIA USTAWY i oczyszczenia sądów z wiecowiczów, nieuków i sędziów "koncesjonowanych". I co więcej, ukrócenia kompromitacji środowiska, która rzuca cień również na uczciwych sędziów poważnie traktujących prawo i służbę prawu.