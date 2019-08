Maksymilian Dura: My o okrętach dyskutujemy, inni je po prostu budują

„Jest rzeczą bezsporną, że programy modernizacji sił morskich są bardzo kosztowne. Nikt nie może też zaprzeczyć, że od pełnomorskiego patrolowca lepsza pod względem możliwości bojowych jest korweta lub fregata. Jednak jak wskazywaliśmy już półtora roku temu w polskich realiach nie liczy się to co się chce, ale to co się może” - pisze Maksymilian Dura na łamach portalu defence24.pl.