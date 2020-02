Makiaweliczne gierki lewicy przeciwko Dudzie

Piotr Nowak 7.2.20 18:41

Partie członków przygłupów PO i ZL-ew mają tylko jedno życzene: życzą Polsce jak najgorzej !

I tak jak kiedyś okradali i oszukiwali Polaków na różne sposoby , tak obecnie robią wszystko by odebrać emerytom i rencistom 13-tą emeryturę. Ich poprawki prowadzą do zablokowania źródła finansowania „Jarkowego” ! To skandal – to skandal na miarę światową !!!! Rząd chce wypłacić 13.tkę, a opozycja NIE CHCE !!! Jeśli dzisiaj ktoś nie potrafi rozpoznać różnicy pomiędzy złem i dobrem, to niech wie, że to co robią obecnie senatorzy PO to jest niczym innym jak czystym ZŁEM !



Co nas czeka gdyby oni wrócili ?! Zabiorą – zabiorą wszystko co zreformpwał PIS, zabiorą pieniądze, zlikwidują programy socjalne, przestaną finansować programy rozwojowe i ekologiczne, podwyższą wiek emerytalny i przerwią wszystkie prace inwestycyjne ! Chyba nikt nie ma wątpliwości, że powrót do władzy PO z jej przystawkami to jest powrót do najgorszej przeszłości.

Naszym celem jest to, aby PO i jej patologie nigdy więcej nie powróciły ! Nie wyobrażam sobie, aby obecnie Polacy mogli się przyczynić do zwycięstwa tego, co było w Polsce najgorsze''.