Magda Gessler zarzuca Polakom skąpstwo

- Zawsze daję napiwki. Jak ktoś jest dobry, to dostaje więcej, jak ktoś jest marny - dostaje mniej, jak ktoś jest bardzo zły nie dostaje nic; jeszcze opieprz - mówiła celebrytka

- Polacy nie umieją tipować. Jak są pijany, to czasami tipują, ale uważają, że fajnie jest nie tipować, bo i tak zapłacili za dużo - dodawała

- Za granicą są żelazne reguły gry. W Stanach jak nie zostawisz 15, czy 20 procent napiwku, to nie wyjdziesz z restauracji, żeby nie podstawili ci nogi. Mówię poważnie. Mnie się tak nie zdarzyło, bo zawsze byłam zapraszana do eleganckich gości i sama również należę do osób wychowanych - stwierdziła Gessler