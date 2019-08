Mądrości z Wyborczej: Polki wybierają obiad zamiast podpasek

Maria Blaszczyk 27.8.19 16:11

Nie rozumiem.

To chyba akcja godna poparcia. Czy nie jest źle, jeśli kogoś nie stać na zupełnie podstawowe artykuły higieniczne?

Przecież te rzeczy są potrzebne, by normalnie i godnie żyć.

A promocja kubeczków menstruacyjnych też chyba jest słusznym kierunkiem myślenia?

Nie ma, jak sądzę, nic dobrego w produkcji kilogramów nierecyklingowalnych, takich dość obrzydliwych jednak- pomyślmy tu też chwilę o ludziach pracujących w sortowniach śmieci - i stwarzających zagrożenie epidemiologiczne odpadów, jak szanowna redakcja Frondy myśli? Kubeczki są per saldo tańsze, ekologiczniejsze, no i dużo wygodniejsze dla użytkowniczek i użytkowników.