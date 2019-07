Macron zaprasza Putina, ale do Polski może nie przyjechać

Zygfryd 31.7.19 10:25

Macron to jeden wielki falsz i obłuda sprzedałby Polske i całą nasza czesc Europy gdyby tylko ktos mu obiecał jakieś przywileje to pusty facet uwarzajacy sie za nie wiadomo co a tak po prawdzie to słoma mu z butów wystaje taka że aż miauczy do terorysty Putina