Macron: To Polska jest winna. Tam jedźcie protestować

emisja co2 2014 za wikipedia:

chiny ok. 10 mld ton

usa ok 6 mld ton

indie ok 2 mln ton

Rosja ok 1,6 mld ton

Niemcy 0,9

Fransja 0,34

Polska 0,3

Kto winny (czemu?) wg tego osobnika oczywiscie Polska. Tak wyglada mądrość elit UE!

Ktoś jej się musi w końcu przeciwstawić.