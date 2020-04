Macierewicz: Raport ws. katastrofy smoleńskiej jest gotowy

diki 7.4.20 21:41

Piotrusiu ... śledztwo zestrzelonego nad Ukrainą samolotu trwało 6 lat ..a tam nie było mataczenia i wrak i czarne skrzynki i ciała ofiar do miesiąca zostały zwiezione do miejsca pochodzenia ...

w przypadku milerowego Mataczenia, i ponownego zajęcie się tematem przez drugą komisje to wynik 10 lat nie jest złym wynikiem ....

Donald powołał komisję 5 dni po katastrofie a powinien powołać 50 minut po katastrofie znaczy się : że mataczył... co za trudne ? żeby to zrozumieć ?

problem z brzozą jest taki że leży prostopadle do kierunku ewentualnego uderzenia.. ostatnio nudzi mnie opisywanie "jełopom" trzeciej zasady dynamiki Nevtona ...wnioski są takie że w brzozę nie walnęła żadne skrzydło..

bo jak by walnęło to (nowo powstały) urwany element warzący około 1 tony miał by środek ciężkości ze 3 metry wyżej to kołek zaczął by się względem tego (nowego) środka ciężkości obracać ... czyli dół idzie do przodu a korona do tyłu i po upadku by sobie gdzieś leżał za ściętym kikutem ale co tam matołom z Moskwy tłumaczyć...

ale jak by co : obejrz sobie cięcie kołka w krasch-test DC-7 tam drugi kołek tnie skrzydło i sam jest cięty

i ?

i odlatuje podstawą do przodu.. "Ameryknece" to sfilmowały .. ale ruskie matoły nie oglądały...

daje se Piotruś spokój ze swoimi wpisami... szkoda klawiatury...