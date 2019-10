Macierewicz ostrzega przed Rosją i 'całym blokiem wschodnim'

"To raczej dobra, a nie zła wiadomość, bo oznacza, że prewencja działa skutecznie. Należy obawiać się sytuacji, w których do takiego wykrycia nie doszło. W tym wypadku sytuacja była o tyle szybko zabezpieczona, że ten człowiek dopiero deklarował taką chęć współpracy"-podkreślił były szef MON.

"Jeżeli chodzi o ich działania w okresie obecności wojsk NATO w Polsce, to jeszcze przed ich przybyciem zostały podjęte skuteczne działania prewencyjne ze strony służb kontrwywiadu wojskowego"-ocenił polityk. W tym kontekście przypomniał, że w ostatnim czasie doszło do kilku zatrzymań związanych ze szpiegostwem. Jednym z zatrzymanych był m.in. pracownik resortu energii. Miało to miejsce w roku 2018 i zdaniem Antoniego Macierewicza może wiązać się z wygasającą umową na dostawy rosyjskiego gazu. Tego kontraktu Rosjanie, jak wskazał były szef MON, "nie oddadzą bez żadnego przeciwdziałania".

" Umowa na dostawy gazu z Rosji kończy się w najbliższym czasie. Jest to dla Rosji wielkim wyzwaniem. Oni nie oddadzą tego bez żadnego przeciwdziałania i służby muszą być na to przygotowane(...) Musimy uświadomić sobie, że z takim zagrożeniem mamy do czynienia nie tylko z działaniem Rosjan, ale z całym blokiem wschodnim, włączając w to Koreę Północną i Iran"-przekonywał poseł Prawa i Sprawiedliwości.