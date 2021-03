Macierewicz o Żołnierzach Wyklętych: Nigdy nie pozwolimy na zniszczenie rdzenia polskości!

"To oni tworzą historię Wojska Polskiego, to oni ocalili tożsamość narodu polskiego. Bez żołnierzy niezłomnych nie byłoby walki polskich rolników, robotników, młodzieży. Nie byłoby niezależnego związku Solidarność. Nie byłoby wolnych wyborów. Nie byłoby parlamentu RP. Nie byłoby rządu, nie byłoby Polski niepodległej. To najgłębsza prawda o żołnierzach niezłomnych, o której musimy pamiętać. Zwłaszcza dziś!" - mówił dzisiaj z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych podczas uroczystości "na Łączce" były szef MON Antoni Macierewicz.

Dziś znów zwolennicy cywilizacji śmierci chcą zniszczyć pamięć o żołnierzach niezłomnych – stwierdził Macierewicz.

Zwrócił też uwagę na to, że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia także z atakami na na postaci Żołnierzy Wyklętych, a ich pamięć i dobre imię.

„Miało ich nie być, bo stanowili sól ziemi polskiej. Dziś znów wraca fala nienawiści. Dziś znów zwolennicy cywilizacji śmierci chcą zniszczyć pamięć o żołnierzach niezłomnych, bo chcą zniszczyć rdzeń polskości. Nigdy na to nie pozwolimy! Jesteśmy po to, by powiedzieć wszystkim Polakom: żołnierze niezłomni są wciąż wśród nas i stanowią główną istotę polskości, naszej obecności wśród innych narodów świata, naszej polityki niepodległościowej, której by nie było bez nich. Musimy o tym pamiętać, kiedy myślimy o podręcznikach szkolnych, które wciąż czekają na prawdziwą historię żołnierzy niezłomnych” - podkreślił Macierewicz.

"Oni pokazali, jak walczyć o niepodległość. Mamy ich naśladować, to jest nasz obowiązek!" - zaapelował Macierewicz.

mp/niezalezna.pl