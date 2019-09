Maciej Bodasiński: Los Polski wisi na włosku

- Nawet nie wiecie ilu ludzi ginie na wieki w Polsce. Nawet nie wiecie ilu młodych ludzi ginie na zawsze. Musimy walczyć o Polskę. Los Polski wisi na włosku" powiedział do mnie o. Enrique. My żyjemy w takim poczuciu radości z tego, że s. Faustyna usłyszała zdanie, że "z tego kraju wyjdzie iskra", ale tak jak zawsze, każda obietnica nieba jest warunkowa - mówił Maciej Bodasiński podczas VI Pielgrzymki Żywego Różańca Diecezji Warszawsko - Praskiej

- Podczas modlitwy «Polska pod Krzyżem» chcemy prosić o potrzebne łaski dla naszych rodzin, bliskich, sąsiadów oraz nieznajomych. Chcemy prosić Boga, żeby uratował dusze wielu ludzi, którzy dzisiaj czują pustkę w swoim życiu. Kiedy gromy uderzają w naszą wiarę i Kościół, dajmy się poprowadzić Maryi pod Krzyż. Wróćmy do podstaw, do korzeni - do tego, co dla nas najświętsze i najdroższe – piszą organizatorzy wydarzenia Polska pod Krzyżem